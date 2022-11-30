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«Открыла для себя новую культуру, страну, города». Гарсия рассказала об отпуске на Бали

«Открыла для себя новую культуру, страну, города». Гарсия рассказала об отпуске на Бали
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Чемпионка Итогового турнира WTA, представительница Франции Каролин Гарсия опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала, как провела отпуск на Бали.

«Конец моих каникул 2022. Спасибо, Бали, за этот опыт, я многому научилась, открыла для себя новую культуру, страну, города, встретила замечательных людей, попробовала новые вещи, воссоединилась с друзьями, прошла курс массажа, вышла из зоны комфорта. Счастливо», — написала Гарсия.

Фото: личный архив Каролин Гарсии

В финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (штат Техас, США) Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Француженка закончила год в качестве четвёртой ракетки мира. Она также стала третьей теннисисткой мира по количеству заработанных денег в 2022 году ($ 3 729 317 млн).

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