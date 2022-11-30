Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в выставочном матче в Колумбии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Боготе (Колумбия).

Испанец одержал победу над Руудом со счётом 7:5, 6:4. В предыдущем матче Рууд обыграл Надаля матче в выставочном матче Кито со счётом 6:4, 6:4. Эта победа над Надалем стала для Рууда первой в профессиональной карьере. До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 и Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5. Также в рамках тура по Южной Америке норвежец и испанец сыграют в Мехико (Мексика).

На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима и обыграв Рууда.