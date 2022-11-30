Легенда автралийского тенниса: Канада вообще не должна была играть в финале Кубка Дэвиса

Легендарный автралийский теннисист Тодд Вудбридж, после победы сборной Канады над Австралией в финале Кубка Дэвиса, заявил, что канадцы несправедливо выиграли трофей, поскольку должны были вылететь из турнира ещё весной этого года.
Напомним, в марте Канада не прошла в Финальный турнир Кубка Дэвиса, проиграв сборной Нидерландов (0:4), однако в результате отстранения сборной России образовалось вакантное место, и Международная федерация тенниса (ITF) решила выделить уайлд-кард именно сборной Канады.
Вудбридж ещё в марте раскритиковал это решение ITF, назвав его «позорищем». В этот раз он ещё раз напомнил о том, как Канада попала в финальный турнир.
«Мои слова могут напоминать закоренелого неудачника, но мне плевать. Канада вообще не должна была быть в финале. Они проиграли в апреле. Они получили второй шанс. Ты не можешь выиграть Кубок Дэвиса со второй попытки; ты должен попробовать сделать это в следующем году», — приводит слова Вудбриджа Tennis 365 со ссылкой на радиостанцию 2GB Wide World of Sports.
Напомним, в финале Кубка Дэвиса-2022 сборная Канады обыграла Австралию (2:0) и впервые в истории стала обладателем трофея.
- 30 ноября 2022
-
12:28
-
12:24
-
11:05
-
10:52
-
10:32
-
10:28
-
09:39
-
09:16
-
06:17
-
00:50
-
00:36
- 29 ноября 2022
-
23:09
-
22:45
-
20:55
-
18:31
-
16:03
-
14:20
-
12:48
-
09:13
-
00:10
- 28 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:47
-
22:07
-
19:48
-
18:40
-
18:37
-
17:44
-
15:30
-
14:29
-
13:30
-
12:15
-
10:25
-
10:11
-
09:35