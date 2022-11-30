Патрик Муратоглу выделил важный навык Джоковича, Надаля, Руне и Алькараса

Французский тренер Патрик Муратоглу выделил важный навык успешных теннисистов-чемпионов.

«В 2001 году, в возрасте 14 лет, Джокович стал трехкратным чемпионом Европы. Чтобы стать чемпионом, нужно научиться побеждать, и это то, чему вы должны научиться в очень молодом возрасте.



Очень интересно наблюдать, как многие топ-чемпионы добились больших успехов в молодости. Это относится к большинству из них. Мы знаем о Новаке, но это также касается Хольгера Руне, Алькараса, Рафаэля Надаля, Ллейтон Хьюитта. Я могу назвать многих. Соревноваться на самом высоком уровне, когда ты молод, и в то же время развивать своё оружие для будущего — ключ к высочайшему уровню», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.