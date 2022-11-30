Эжени Бушар: канадцы стали очень хороши в теннисе. Горжусь

Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар в социальных сетях высказалась о победе сборной Канады на Кубке Дэвиса.
«Я знаю, что опаздываю, но поздравляю сборную Канады с Кубком Дэвиса!!! Канадцы стали очень хороши в теннисе. Очень горжусь», — написала в соцсетях Эжени Бушар.
Сборная Канады обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса – 2022 со счётом 2-0. По пути к трофею Канада в плей-офф победила также сборные Германии и Италии, ранее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией.
28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014. В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.
- 30 ноября 2022
-
15:30
-
15:05
-
14:34
-
12:28
-
12:24
-
11:05
-
10:52
-
10:32
-
10:28
-
09:39
-
09:16
-
06:17
-
00:50
-
00:36
- 29 ноября 2022
-
23:09
-
22:45
-
20:55
-
18:31
-
16:03
-
14:20
-
12:48
-
09:13
-
00:10
- 28 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:47
-
22:07
-
19:48
-
18:40
-
18:37
-
17:44
-
15:30
-
14:29
-
13:30
-
12:15