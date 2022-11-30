Эжени Бушар: канадцы стали очень хороши в теннисе. Горжусь

Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар в социальных сетях высказалась о победе сборной Канады на Кубке Дэвиса.

«Я знаю, что опаздываю, но поздравляю сборную Канады с Кубком Дэвиса!!! Канадцы стали очень хороши в теннисе. Очень горжусь», — написала в соцсетях Эжени Бушар.

Сборная Канады обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса – 2022 со счётом 2-0. По пути к трофею Канада в плей-офф победила также сборные Германии и Италии, ранее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией.

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014. В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.