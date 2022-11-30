Циципас опубликовал философский пост о том, что любовь — не главное в жизни
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором порассуждал о том, что является одним из основных признаков зрелости.
«Зрелость — это когда ты понимаешь, что твои цели важнее любви», — написал теннисист.
24-летний Стефанос Циципас за свою карьеру завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдона, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл турниры в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом чемпионате ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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