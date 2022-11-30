Рафаэль Надаль объяснил, почему Роджер Федерер не поехал с ним в латиноамериканское турне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил, почему 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер, завершивший карьеру по ходу текущего сезона, не поехал с ним в латиноамериканское турне.

Напомним, Федерера заменил третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд. В данный момент Надаль и Рууд находятся в Боготе (Колумбия), где проведут выставочный матч.

«Федерер был отличным партнёром многие годы, и, возможно, величайшим соперником в моей карьере. Роджер не смог приехать из-за очень сложной ситуации с коленом. Он говорил, что очень расстроен тем, что не может сыграть. Но я точно знаю, что в будущем мы обязательно сыграем здесь перед вами», — приводит слова Надаля Tennis Majors.