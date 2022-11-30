ATP объявила финалистов ежегодной премии. Россиян среди них нет

ATP объявила имена финалистов ежегодной номинации ATP Awards. Результаты будут объявлены после 12 декабря.

Возвращение года

Борна Чорич (Хорватия)

Доминик Тим (Австрия)

Стэн Вавринка (Швейцария)

У Ибин (Китай).

Прогресс года

Карлос Алькарас (Испания)

Максим Кресси (США)

Джек Дрэйпер (Великобритания)

Хольгер Руне (Дания).

Новичок года (первое попадание в топ-100, теннисист не старше 21 года)

Джейк Дрэйпер (Великобритания)

Иржи Легечка (Чехия)

Бен Шелтон (США)

Чун Син Цен (Китайский Тайбэй)

Хольгер Руне (Дания).

Премия Стефана Эдберга за спортивное мастерство и справедливость

Карлос Алькарас (Испания)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Рафаэль Надаль (Испания)

Каспер Рууд (Норвегия)

Фрэнсис Тиафо (США).

Тренер года

Хуан-Карлос Ферреро (тренер Алькараса)

Фредерик Фонтанг (тренер Оже-Альяссима)

Горан Иванишевич (тренер Джоковича)

Майкл Рассел (тренер Тейлора Фритца)

Кристиан Рууд (тренер и отец Каспера Рууда).