Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP объявила финалистов ежегодной премии. Россиян среди них нет

ATP объявила финалистов ежегодной премии. Россиян среди них нет
Комментарии

ATP объявила имена финалистов ежегодной номинации ATP Awards. Результаты будут объявлены после 12 декабря.

Возвращение года

Борна Чорич (Хорватия)
Доминик Тим (Австрия)
Стэн Вавринка (Швейцария)
У Ибин (Китай).

Прогресс года

Карлос Алькарас (Испания)
Максим Кресси (США)
Джек Дрэйпер (Великобритания)
Хольгер Руне (Дания).

Новичок года (первое попадание в топ-100, теннисист не старше 21 года)

Джейк Дрэйпер (Великобритания)
Иржи Легечка (Чехия)
Бен Шелтон (США)
Чун Син Цен (Китайский Тайбэй)
Хольгер Руне (Дания).

Премия Стефана Эдберга за спортивное мастерство и справедливость

Карлос Алькарас (Испания)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Рафаэль Надаль (Испания)
Каспер Рууд (Норвегия)
Фрэнсис Тиафо (США).

Тренер года

Хуан-Карлос Ферреро (тренер Алькараса)
Фредерик Фонтанг (тренер Оже-Альяссима)
Горан Иванишевич (тренер Джоковича)
Майкл Рассел (тренер Тейлора Фритца)
Кристиан Рууд (тренер и отец Каспера Рууда).

«Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды? «Посмешище для тенниса». За что великого Джоковича лишили престижной награды?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022