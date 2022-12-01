Серена Уильямс рассказала, как справлялась с психическим стрессом

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что испытывала психический стресс во время своей карьеры и откровенно рассказала о том, как научилась справляться с ним на протяжении многих лет.
«Психическое здоровье для меня – это просто по-настоящему познание о том, как научиться отключаться от всего. Вы знаете, я сделала это много лет назад, ещё до того, как психическое здоровье стало предметом всеобщего внимания. Это было похоже на такие моменты, как: «Хорошо, сегодня я закрываюсь от себя, просто подсознательно, и это то, чем я всегда занималась».
Теперь я знаю, что так важно просто ставить себя на первое место, особенно мысленно. У меня всегда бывают моменты затишья. Я обладаю серьёными границы, и я никому не позволяю их пересекать», – сказала Уильямс-младшая в интервью Даниэлле Пирсон в подкасте «The Business of Feelings».
- 1 декабря 2022
-
06:47
- 30 ноября 2022
-
22:59
-
22:40
-
20:28
-
20:18
-
18:45
-
17:41
-
16:32
-
16:08
-
15:30
-
15:05
-
14:34
-
12:28
-
12:24
-
11:05
-
10:52
-
10:32
-
10:28
-
09:39
-
09:16
-
06:17
-
00:50
-
00:36
- 29 ноября 2022
-
23:09
-
22:45
-
20:55
-
18:31
-
16:03
-
14:20
-
12:48
-
09:13
-
00:10
- 28 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:47