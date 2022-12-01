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Серена Уильямс рассказала, как справлялась с психическим стрессом

Серена Уильямс рассказала, как справлялась с психическим стрессом
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что испытывала психический стресс во время своей карьеры и откровенно рассказала о том, как научилась справляться с ним на протяжении многих лет.

«Психическое здоровье для меня – это просто по-настоящему познание о том, как научиться отключаться от всего. Вы знаете, я сделала это много лет назад, ещё до того, как психическое здоровье стало предметом всеобщего внимания. Это было похоже на такие моменты, как: «Хорошо, сегодня я закрываюсь от себя, просто подсознательно, и это то, чем я всегда занималась».

Теперь я знаю, что так важно просто ставить себя на первое место, особенно мысленно. У меня всегда бывают моменты затишья. Я обладаю серьёными границы, и я никому не позволяю их пересекать», – сказала Уильямс-младшая в интервью Даниэлле Пирсон в подкасте «The Business of Feelings».

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