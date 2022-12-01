Руне поздравил Радукану, получившую Орден Британской империи за службу теннису

11-я ракетка мира, представитель Дании Хольгер Руне поздравил знаменитую британскую теннисистку Эмму Радукану с получением престижной награды – Ордена Британской империи (MBE) за службу теннису.



«Красиво, поздравляю», – написал Руне под постом Радукану в социальных сетях, прикрепив эмодзи.



Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке. Награду Эмме вручил сам король Карл III.



Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в этом году она ни разу не прошла дальше второго раунда на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне британка проигрывала во втором раунде, на US Open — в стартовом. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.

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