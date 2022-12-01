Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне поздравил Радукану, получившую Орден Британской империи за службу теннису

Руне поздравил Радукану, получившую Орден Британской империи за службу теннису
Комментарии

11-я ракетка мира, представитель Дании Хольгер Руне поздравил знаменитую британскую теннисистку Эмму Радукану с получением престижной награды – Ордена Британской империи (MBE) за службу теннису.

«Красиво, поздравляю», – написал Руне под постом Радукану в социальных сетях, прикрепив эмодзи.

Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке. Награду Эмме вручил сам король Карл III.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в этом году она ни разу не прошла дальше второго раунда на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне британка проигрывала во втором раунде, на US Open — в стартовом. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.

Новость по теме
Эмма Радукану получила Орден Британской империи за службу теннису от короля Карла III
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022