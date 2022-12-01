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Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос, кто будет её тренером в следующем сезоне

Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос, кто будет её тренером в следующем сезоне
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос, кто будет её тренером в следующем сезоне. Теннисистка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Кто будет твоим тренером в следующем сезоне? Я продолжу работу со своим братом», — ответила Анастасия Павлюченкова.

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. Теннисистка активно тренируется в академии Патрика Муратоглу.

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