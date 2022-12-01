Опелка — о скандале Вердаско: это просто легальный допинг. Не испытываю сочувствия к нему

38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка высказался об испанском игроке Фернандо Вердаско, которого ранее отстраняли от турниров на два месяца за положительную допинг-пробу на метилфенидат.

«Одна из самых больших проблем в теннисе… почему игроки принимают этот препарат? Просто легальный допинг.

Извините, но я не испытываю сочувствия ни к одному теннисисту, у которого положительный результат теста на такое вещество», — написал Опелка в социальных сетях.

Вердаско забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 39-летний испанец согласился с дисквалификацией, его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.



Напомним, терапевтическое исключение позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определённого времени лекарственные препараты, содержащие запрещённые вещества.