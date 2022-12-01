Наоми Осака рассказала о своей первой книге «Как играют чемпионы»

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мыслями о своей первой книге «Как играют чемпионы».
«Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выпуск моей первой детской книги «Как играют чемпионы» встречей и приветствием c читателями в следующий четверг. Будет очень весело. Надеюсь увидеть всех там», — цитирует Осаку Tennis up to date.
Ранее японка делилась эмоциями о своей книге.
«Это первый издательский проект моей продюсерской компании. Надеюсь, что эта книга вдохновит детей на погоню за своими мечтами и подтолкнет их к вере в то, что они могут делать все, что задумают. Она занимает особое место в моем сердце, так как часть выручки пойдет в мой фонд, который поддерживает молодых девушек в спорте. мою биографию и получить подписанный экслибрис, чтобы поместить его в свою книгу», — сказала Осака.
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