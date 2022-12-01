Камилла Рахимова выложила фото с Дьяченко, Весниной и Потаповой в вечерних платьях

Российская теннисистка Камилла Рахимова в своих социальных сетях поделилась новой фотографией. На фото она с Виталией Дьяченко, Еленой Весниной, Анастасией Потаповой в вечерних платьях на ужине, посвященный командному турниру «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря.
Фото: из личного архива Рахимовой
Камилла Рахимова занимает 93-е место в рейтинге WTA. Виталия находится на 116-й строчке в мировом рейтинге. Анастасия Потапова – 43-я ракетка мира, в этом сезоне она выиграла турнир уровня WTA в Стамбуле. Веснина официально профессиональную карьеру не завершила. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым. На турнире она принимает участие в качестве капитана.
- 1 декабря 2022
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
10:54
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
08:00
-
06:47
- 30 ноября 2022
-
22:59
-
22:40
-
20:28
-
20:18
-
18:45
-
17:41
-
16:32
-
16:08
-
15:30
-
15:05
-
14:34
-
12:28
-
12:24
-
11:05
-
10:52
-
10:32
-
10:28
-
09:39
-
09:16
-
06:17
-
00:50
-
00:36
- 29 ноября 2022
-
23:09