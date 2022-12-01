Камилла Рахимова выложила фото с Дьяченко, Весниной и Потаповой в вечерних платьях

Российская теннисистка Камилла Рахимова в своих социальных сетях поделилась новой фотографией. На фото она с Виталией Дьяченко, Еленой Весниной, Анастасией Потаповой в вечерних платьях на ужине, посвященный командному турниру «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря.

Фото: из личного архива Рахимовой

Камилла Рахимова занимает 93-е место в рейтинге WTA. Виталия находится на 116-й строчке в мировом рейтинге. Анастасия Потапова – 43-я ракетка мира, в этом сезоне она выиграла турнир уровня WTA в Стамбуле. Веснина официально профессиональную карьеру не завершила. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым. На турнире она принимает участие в качестве капитана.