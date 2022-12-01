Экс первая ракетка мира: только Джокович мог выиграть Кирьоса в финале Уимблдона-2022

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралиец Пол Макнэми высказался о финальном матче Уимблдона-2022 между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и представителем Австралии Ником Кирьосом.

«Какой теннисный матч в 2022 году я запомню больше всего? Финал Уимблдона… только один игрок, выступавший великолепно, мог в тот день обыграть Ника Кирьоса… И это Новак Джокович. Поистине замечательный приём против лучшей подачи в этом виде спорта», — сказал австралиец в своём подкасте.

Ранее Джокович в титульном матче Итогового турнира со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять игр на турнире без поражений серб получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков.