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Эмма Радукану: я никогда не делала каких-то обычных подростковых вещей

Эмма Радукану: я никогда не делала каких-то обычных подростковых вещей
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Открытом чемпионате США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о том, какое влиянии на её подростковую жизнь оказал теннис.

«Я редко когда выходила на улицу. Я никогда не делала каких-то обычных подростковых вещей между тренировками и перелётами. К этому образу жизни нужно привыкнуть. Но мне нравится быть одной», — приводит слова Радукану Tennis365 с ссылкой на журнал Grazie.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.

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