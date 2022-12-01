Кирьос: меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал Уимблдона

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях высказал мнение о том, что он должен быть номинирован на премию «Тренера года» от ATP Awards.

«Если честно, меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал Уимблдона, — написал Кирьос, добавив эмодзи *смех до слёз*.

Номинанты на премию «Тренера года»



Хуан-Карлос Ферреро (тренер Алькараса)

Фредерик Фонтан (тренер Оже-Альяссима)

Горан Иванишевич (тренер Джоковича)

Майкл Рассел (тренер Тейлора Фритца)

Кристиан Рууд (тренер и отец Каспера Рууда).

Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема», добившись этого на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.