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Кирьос: меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал Уимблдона

Кирьос: меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал Уимблдона
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях высказал мнение о том, что он должен быть номинирован на премию «Тренера года» от ATP Awards.

«Если честно, меня тоже должны номинировать на «Тренера года», я вывел себя в финал Уимблдона, — написал Кирьос, добавив эмодзи *смех до слёз*.

Номинанты на премию «Тренера года»

Хуан-Карлос Ферреро (тренер Алькараса)
Фредерик Фонтан (тренер Оже-Альяссима)
Горан Иванишевич (тренер Джоковича)
Майкл Рассел (тренер Тейлора Фритца)
Кристиан Рууд (тренер и отец Каспера Рууда).

Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема», добившись этого на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.

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