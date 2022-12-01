Бывшая шестая ракетка мира рассказал, каким ему запомнился Роджер Федерер вне корта

Бывшая шестая ракетка мира, эквадорец Николас Лапентти, рассказал о том, каким был завершивший карьеру Роджер Федерер вне корта.
«Роджер был потрясающим во всех аспектах. Он был великолепен на корте, он был великолепен вне корта, он был невероятным в раздевалке, он тусовался, был смешным и шутил. Он любит футбол, поэтому мы говорили о футболе. Он классный. Конечно, то, что он сделал с теннисным миром, было удивительным. Я думаю, что никто никогда не сравнимся с тем, что он сделал», — приводит слова Лапентти Sportskeeda.
Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). За карьеру он завоевал 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
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