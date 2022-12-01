Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии Патрика Муратоглу

Олимпийская чемпионка, финалистка Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как тренируется в академии французского специалиста и тренера Симоны Халеп Патрика Муратоглу.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

«Мы продолжаем работать! Абсолютно каждый день», — написала российская теннисистка в социальных сетях.

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. Теннисистка активно тренируется в академии Патрика Муратоглу.