Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии Патрика Муратоглу

Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется в академии Патрика Муратоглу
Комментарии

Олимпийская чемпионка, финалистка Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как тренируется в академии французского специалиста и тренера Симоны Халеп Патрика Муратоглу.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

«Мы продолжаем работать! Абсолютно каждый день», — написала российская теннисистка в социальных сетях.

31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. Теннисистка активно тренируется в академии Патрика Муратоглу.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022