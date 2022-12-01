Чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела мастер-класс для юных теннисистов в Алмате (Казахстан).

«Во-первых, хочу поблагодарить вас за теплый прием. После победы на Уимблдоне я прилетела в Астану и встретилась со своими болельщиками. Я должна была приехать в Алмату, но из-за плохого самочувствия я отложила поездку. Сейчас самое время. Я рада возможности пообщаться с вами и провести мастер-класс для юных теннисистов», — приводит слова Рыбакиной Федерация тенниса Казахстана.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Ранее Рыбакина в составе Казахстана впервые выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана не смогла выйти из группы. Турнир выиграли теннисистки из Швейцарии, обыграв в финале Австралию.