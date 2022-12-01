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Янко Типсаревич предположил, кто станет новой «Большой тройкой»

Янко Типсаревич предположил, кто станет новой «Большой тройкой»
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Играющий капитан сборной Сербии на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Янко Типсаревич предположил, кто станет новой «Большой тройкой» после завершения карьеры Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Думаю, эта «Большая тройка» — Федерер, Надаль, Джокович — не то, что уничтожили, но точно сократили шансы на победу в ТБШ Даниила, Циципаса, Зверева. Если только на троих они взяли всего лишь один «Шлем». Сейчас следующее поколение — Синнер, Руне, Оже-Альяссим, Алькарас — может выиграть больше, и сделать это им будет проще, потому что Роджер, Рафа, Новак скоро не будут играть. Но это «сражение» будет между очень молодыми — Хольгером, Карлосом — и топовыми игроками из первой десятки — Даниилом, Александром, Стефаносом. Думаю, время покажет», — сказал Типсаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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