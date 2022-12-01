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Фучович и Типсаревич назвали сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира по футболу

Фучович и Типсаревич назвали сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира по футболу
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Венгерский теннисист Мартон Фучович и играющий капитан сборной Сербии Янко Типсаревич поделились ожиданиями от чемпионата мира по футболу — 2022, проходящего в Катаре, и выделили своих фаворитов турнира.

«Времени смотреть у меня особенно нет, но за результатами слежу. Бразилия — фаворит турнира. Но я надеюсь на сюрпризы: возможно, что одна из африканских команд всё-таки удивит и пройдёт в полуфинал или финал», — сказал Фучович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

«Несомненно, фаворит — сборная Бразилии. Жаль, что Сербия с ними в одной группе, но сегодня будет решающая встреча со Швейцарией, и у них до сих пор есть шанс пройти дальше. Надеюсь на это», — добавил Типсаревич.

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