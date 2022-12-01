Фучович и Типсаревич назвали сборную Бразилии фаворитом чемпионата мира по футболу
Поделиться
Венгерский теннисист Мартон Фучович и играющий капитан сборной Сербии Янко Типсаревич поделились ожиданиями от чемпионата мира по футболу — 2022, проходящего в Катаре, и выделили своих фаворитов турнира.
«Времени смотреть у меня особенно нет, но за результатами слежу. Бразилия — фаворит турнира. Но я надеюсь на сюрпризы: возможно, что одна из африканских команд всё-таки удивит и пройдёт в полуфинал или финал», — сказал Фучович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
«Несомненно, фаворит — сборная Бразилии. Жаль, что Сербия с ними в одной группе, но сегодня будет решающая встреча со Швейцарией, и у них до сих пор есть шанс пройти дальше. Надеюсь на это», — добавил Типсаревич.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
19:17
-
18:33
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
16:56
-
16:52
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
14:55
-
12:39
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
10:54
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
08:00
-
06:47
- 30 ноября 2022
-
22:59
-
22:40
-
20:28
-
20:18
-
18:45
-
17:41
-
16:32
-
16:08
-
15:30
-
15:05
Партнерский контент