«Не ожидала такого поведения от финалистки РГ». Шнайдер — о конфликте на турнире в Уругвае

18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, с какими соперниками сложнее играть.



«Зависит от человека. С француженкой Леолией Жанжан — с кем играла в финале — я в хороших дружеских отношениях. С ней было приятно играть, знала, что она — хороший игрок.



С интересом выходила играть против той же самой Сары Эррани: попробовать свои силы, когда знаешь, что человек хорошо играл, имел высокий рейтинг, такую карьеру за плечами. Но когда выходишь и видишь такое некорректное поведение по отношению к судьям, зрителям, к себе. Было достаточно некомфортно и неприятно. Человек пользовался уловками, которые выводят эмоциональных игроков из себя.



Потом я начала разговаривать с другими девчонками. Очень многие, кто в профессиональном туре, пользуется этим: тренер хлопает на каждую твою ошибку, соперница кричит на твои ошибки, жалуется судье на неправильный отскок, свет, крики зрителей. Такая выдуманная история, чтобы у меня произошла расфокусировка — на это постоянно обращаешь внимание.



Даже во время рукопожатия от неё не получила ни слова. Такого обычно нет. Ты проиграл, так с достоинством прими это. Не ожидала такого поведения от финалистки «Ролан Гаррос», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате» читайте завтра, 2 декабря, в 10:00.