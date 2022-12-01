«Пугало, что я вообще не смогу играть». Шнайдер — о причинах переезда в США

109-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась переживаниями о своей возможной дисквалификации от международных соревнований и причинами переезда в США.
«Очень сильно переживала, что мы больше не сможем играть, что у меня не будет возможности ездить по турнирам. Потому что я видела, как другие спортсмены из России не могут участвовать в тех или иных соревнованиях.
И когда всё это начинало буйствовать: сначала забрали флаг, гимн, потом с формы убрали триколор, как некоторые страны начали закрывать границы, а мне ещё начали приходить письма: «Мол, извините, вы не можете играть турнир». Начала задумываться, что будет, если объявят полную дисквалификацию и русским нельзя будет играть вообще никакие турниры. И как сидеть в России без плана, тренера, с кем тренироваться? Напрягала эта ситуация.
Что будет дальше? Я всегда знала, что у меня всё равно будет возможность играть матчи с хорошими игроками. А в России я этого не понимала, пугало то, что я не смогу играть», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате» читайте завтра, 2 декабря, в 10:00.
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