Диана Шнайдер рассказала, как относится к провокационным вопросам иностранных журналистов

109-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, о своём отношении к провокационным вопросам со стороны иностранных журналистов.



«Да, иногда это встречала среди коллег постарше. Но, так как я ещё молода, ко мне, видно, пока не присмотрелись, пока таких вопросов не задавали. Но я всегда готова ответить. Но пока все журналисты встречались адекватные. Так что не было такого опыта.



Помогает ли мне кто с ответами? Год назад родители мне давали совет: на какие-то вопросы лучше не отвечать. Сейчас уже можно построить ответ, основанный на своих принципах.



Легче, когда у тебя есть какая-то основа, по которой ты можешь составить своё мнение. Но с тренерами, допустим, это не обсуждается», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.