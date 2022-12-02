«Невероятные бойцы с большим сердцем». Циципас восхитился игрой сборной Японии на ЧМ-2022

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором восхитился игрой футбольной сборной Японии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Напомним, вчера японцы сотворили свою вторую сенсацию на турнире, обыграв 2:1 Испанию. Ранее они победили ещё одного топ-соперника — сборную Германии (2:1).

«Поздравляем Японию! Вы, ребята, невероятные бойцы с большим сердцем. Продолжайте работать, продолжайте мечтать о большем!» — написал Циципас.

24-летний Стефанос Циципас за свою карьеру завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдона, а также вылетел после первого матча на Открытом чемпионате США. Циципас выиграл турниры в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом чемпионате ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.