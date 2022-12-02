«Хочу выступать на Олимпиаде под нашим флагом». Шнайдер — об участии в Играх-2024

109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер призналась, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 в Париже (Франция) под флагом своей страны.

«Я люблю нашу страну. Поэтому в будущем хочу выступать на Олимпийских играх под нашим флагом. Верю ли я, что это произойдет в 2024-м? Да, я бы хотела. Не хочу быть пессимисткой, так что, надеюсь, всё нормализуется. По рейтингу на Игры попадают четыре человека от каждой страны, поэтому будем работать, чтобы быть в топ-4. Сегодня это Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Александрова. Для этого у меня два года», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате»: