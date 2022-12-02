Тейлор Фритц: есть ощущение, что меня можно было бы номинировать на звание «Прогресс года»

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц считает, что он заслуживал попасть в номинацию «Прогресс года» от ATP Awards.

«Есть ощущение, что меня можно было бы номинировать на звание «Прогресс года»… Не говорю, что я должен выиграть или что-то безумное в этом роде, но, может, хотя бы получить номинацию», — написал Фритц в социальных сетях.

В этом сезоне Тейлор Фритц выиграл три турнира уровня ATP, а именно в Токио, Истбурне, Индиан-Уэллсе. Американец дошёл до четвёртого круга на Australian Open, до второго круга «Роллан Гаррос», до четвертьфинала Уимблдона и вылетел после первого матча на Открытом чемпионате США. Фритц заменил Алькараса на Итоговом турнире, на котором дошёл до полуфинала.

Номинанты на премию «Прогресс года»:



Карлос Алькарас (Испания);

Максим Кресси (США);

Джек Дрэйпер (Великобритания);

Хольгер Руне (Дания).