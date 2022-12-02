Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в последнем матче их турне по Латинской Америке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Мехико (Мексика).



Испанец одержал победу со счётом 7:6, 6:4. В предыдущем матче в Боготе (Колумбия) испанец также одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

В Кито (Эквадор) норвежец обыграл испанца со счётом 6:4, 6:4. Эта победа над Надалем стала для Рууда первой в профессиональной карьере. До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 — и в Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5.

На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима, при этом обыграв Рууда.