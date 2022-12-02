Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда в последнем матче их турне по Латинской Америке
Поделиться
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в выставочном матче в Мехико (Мексика).
Испанец одержал победу со счётом 7:6, 6:4. В предыдущем матче в Боготе (Колумбия) испанец также одержал победу со счётом 7:5, 6:4.
В Кито (Эквадор) норвежец обыграл испанца со счётом 6:4, 6:4. Эта победа над Надалем стала для Рууда первой в профессиональной карьере. До этого Надаль победил Рууда в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 7:6 (10:8), 6:2 — и в Белу-Оризонти (Бразилия) — 7:6 (7:4), 7:5.
На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима, при этом обыграв Рууда.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15
-
00:30
- 1 декабря 2022
-
23:00
-
22:05
-
19:17
-
18:33
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
16:56
-
16:52
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
14:55
-
12:39
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
10:54
-
10:35
-
10:12
-
09:57
-
09:36
Партнерский контент