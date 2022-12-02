«Говорят: «Извините, с русскими не заключаем контракты». Шнайдер — о спонсорах

109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются российские теннисисты при взаимодействии со спонсорами.
«Если у тебя хороший агент, то чаще предоставляют уайлд-карды на турниры, где ты можешь легко заработать очки. Для русских нет таких возможностей. Тяжело найти такого агента, кто предоставит тебе хорошие контракты. Даже если сравнивать форму: российскому игроку пришлют комплект из прошлогодней коллекции и в небольшом количестве. Европейцам — всё новое и три коробки. А по рейтингу российский игрок будет стоять выше. Нет, у меня не было контрактов. Был пиар-агент. Я рассматривала такой вариант с IMG. Мне сказали: «Извините, сейчас в данной ситуации с русскими игроками мы не будем ничего заключать». Это агентство, которое двигает игроков», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате»:
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