«Приходило даже письмо от WTA с предупреждением». Шнайдер рассказала о проверках на допинг

109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер ответила на вопрос, как часто ей приходится сдавать тесты на допинг.
«Вы не поверите, но на каждом из этих трёх турниров сдавала допинг-тест. Такая я счастливица. В этом году, наверное, в целом где-то раз восемь. Они вылавливают сразу, как отыгрываешь матч. Им без разницы, в какое время это происходит. Это может быть и в восемь вечера, а ты уставший, на жаре отыгравший, да и в туалет тебе даже не хочется.
Сколько длится процедура? У каждого по-разному. Но у меня после матча это занимает три часа. Ведь положено сдать 90 миллилитров. Но в матче ты очень много тратишь воды, потеешь. Так что, пока новую воду в себя зальёшь, пройдёт два-три часа.
Я вообще ничего не ем, никакие добавки. Только обычную еду. Но, допустим, сейчас в Южной Америке в первые три дня пришло СМС от WTA, что здесь якобы красное мясо есть нельзя, потому что в нём может быть допинг. И все три недели питались курицей. Раньше не видела подобного. Тогда же сразу ввели допинг-тест, а на следующем турнире ещё один. Все и испугались», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате»:
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