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«Не могла пойти против правил таким хитрым путём». Шнайдер — о допинге Симоны Халеп

«Не могла пойти против правил таким хитрым путём». Шнайдер — о допинге Симоны Халеп
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109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не верит в то, что румынская теннисистка Симона Халеп могла намеренно употреблять допинг.

«Не верю, что человек, который столько всего сделал, чтобы заиграть на высоком уровне, мог пойти против правил вот таким хитрым путём. Я не считаю, что она такой человек», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпионата США. В образце А был обнаружен запрещённый препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде.

Читайте полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате»:

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