«Не могла пойти против правил таким хитрым путём». Шнайдер — о допинге Симоны Халеп

109-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не верит в то, что румынская теннисистка Симона Халеп могла намеренно употреблять допинг.
«Не верю, что человек, который столько всего сделал, чтобы заиграть на высоком уровне, мог пойти против правил вот таким хитрым путём. Я не считаю, что она такой человек», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, в августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпионата США. В образце А был обнаружен запрещённый препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.
Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде.
Читайте полное интервью с Дианой Шнайдер на «Чемпионате»:
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