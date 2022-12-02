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«Безумно сильно люблю». Арина Соболенко выложила нежное фото со своим бойфрендом

«Безумно сильно люблю». Арина Соболенко выложила нежное фото со своим бойфрендом
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Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в своих социальных сетях выложила новое фото. На фото она стоит со своим бойфрендом Константином Кольцовым.

«Безумно сильно люблю», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Соболенко

Константин Кольцов — бывший хоккеист. Про отношения Арины и Константина стало известно более года назад. Кольцов старше теннисистки на 17 лет.

В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

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