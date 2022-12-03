Команда Потаповой и Фучовича победила дуэт Гасановой и Мартинеса на турнире в Петербурге

Команда российской теннисистки Анастасии Потаповой и венгра Мартона Фучовича победила другую представительницу России Анастасию Гасанову и испанца Педро Мартинеса на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходящем в нынешние дни в Санкт-Петербурге.



В рамках группы «Северная Венеция» сначала Гасанова победила Потапову с общим счётом 2:0 (6:3, 6:3), а затем Фучович в двух сетах оказался сильнее Мартинеса — 6:1, 6:1. В решающей встрече пара Потаповой и Фучовича победила дуэт Гасановой и Мартинеса — 6:4, 6:7 (6:8), 11:9.



Днём ранее команда Анны Бондарь и серба Ласло Джере также победила российско-испанский дуэт.



В рамках группы «Невские берега» встречу провели команда Юлии Путинцевой и Евгения Донского с дуэтом Виталии Дьяченко и Аслана Карацева. В противостоянии из трёх игр дуэт Путинцевой и Донского оказался сильнее своих оппонентов.



В этой группе также выступает команда российской теннисистки Камиллы Рахимовой и испанца Бернабе Сапата-Миральеса, проигравшая накануне дуэту Дьяченко и Карацева.



В финале турнира сыграют лучшие команды из каждой группы.