Миллман: считаю Халеп невиновной. Она могла бы получить терапевтическое исключение

Австралийский теннисист Джон Миллман поделился мыслями о бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп, которую отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы.

«В целом мне очень не нравятся терапевтические исключения в профессиональном спорте. Они открывают слишком много лазеек для «легального допинга» – это очень печально для тех, у кого есть реальная потребность, как, вероятно, в данном случае. Однако давно известно: хочешь принимать допинг – получи терапевтическое исключение.



И это одна из причин, по которой я считаю Симону Халеп невиновной. Если бы она правда хотела улучшить результаты с помощью какого-то вещества, то могла бы просто получить терапевтическое исключение. Я искренне верю в её невиновность и надеюсь, что она скоро вернётся на корт!» — написал Миллман в социальных сетях.