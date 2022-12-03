«Какая честь сыграть с легендой нашего спорта». Сафина провела тренировку с Векич

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина провела тренировку с хорваткой Донной Векич.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДОННЫ ВЕКИЧ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДОННЫ ВЕКИЧ
«Так рада вернуться на корт, и какая честь сыграть с легендой нашего спорта!!» – написала Векич.
«Спасибо, что разрешила поспарринговать с тобой. Надеюсь, я справилась с ритмом», – прокомментировала пост Сафина.
Динара Сафина дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»): в 2008 и 2009 годах. В первом случае она проиграла Ане Иванович из Сербии, а во втором — соотечественнице, Светлане Кузнецовой. В финале Australian Open — 2009 Сафина уступила американке Серене Уильямс, будущей 23-кратной чемпионке ТБШ.
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