«Какая честь сыграть с легендой нашего спорта». Сафина провела тренировку с Векич

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина провела тренировку с хорваткой Донной Векич.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДОННЫ ВЕКИЧ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДОННЫ ВЕКИЧ

«Так рада вернуться на корт, и какая честь сыграть с легендой нашего спорта!!» – написала Векич.



«Спасибо, что разрешила поспарринговать с тобой. Надеюсь, я справилась с ритмом», – прокомментировала пост Сафина.

Динара Сафина дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»): в 2008 и 2009 годах. В первом случае она проиграла Ане Иванович из Сербии, а во втором — соотечественнице, Светлане Кузнецовой. В финале Australian Open — 2009 Сафина уступила американке Серене Уильямс, будущей 23-кратной чемпионке ТБШ.