Рууд: команда Надаля невероятна. Они всегда тепло относятся к молодым теннисистам

Финалист Открытого чемпионата США норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мыслями об испанце Рафаэле Надале.

«У Рафы можно научиться всему — от удара любого типа до менталитета и профессионализма. Когда я прибыл в его академию, то был удивлён интенсивностью каждой тренировки, и это помогло повысить качество моей подготовки. Команда Рафы и его семья невероятны. Они всегда были рядом и тепло относились к молодым теннисистам», — приводит слова Рууда Eurosport.

В текущем сезоне Каспер Рууд выиграл три титула ATP. Норвежский теннисист стал победителем турниров в Гштааде, Буэнос-Айресе и Женеве. В общей сложности на счету Рууда девять побед на соревнованиях ATP (Сан-Диего, Кицбюэль, Гштаад (2), Бостад, Женева (2), Буэнос-Айрес (2)).