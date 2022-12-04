Рууд: почему люди делают вид, что не хотят посмотреть финал Аргентина — Португалия на ЧМ?

Финалист Открытого чемпионата США норвежец Каспер Рууд рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу в Катаре. Теннисист выставил пост в социальных сетях.

«Вот бы финал Португалия с Аргентиной», – написал Рууд.



Несколько подписчиков не разделили мнение игрока и выразили своё несогласие в комментариях.



«Почему люди делают вид, что не хотели бы посмотреть такой финал?» — ответил норвежский спортсмен.

На прошедшем Итоговом турнире Каспер Рууд впервые в карьере дошёл до финала этого соревнования. В группе норвежец оказался сильнее представителя США Тейлора Фритца и канадца Феликса Оже-Альяссима, уступив испанцу Рафаэлю Надалю. В 1/2 финала Рууд переиграл россиянина Андрея Рублёва, а в финале не смог одолеть серба Новака Джоковича.

Сборная Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где команде предстоит встреча с голландцами. Португалия сойдётся с Швейцарией в матче 1/8 финала 6 декабря.