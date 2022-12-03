Мыскина: пусть Свёнтек пока доминирует, но кто-нибудь найдёт к ней ключик

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о доминировании в сезоне-2022 первой ракетки мира польки Иги Свёнтек.
В 2022 году Свёнтек выиграла восемь турниров, включая два мэйджора — US Open и «Ролан Гаррос». Также Ига взяла трофеи в Сан-Диего, Риме, Штутгарте, Майами, Индиан-Уэллсе и Дохе.
«Кажется, тур не такой предсказуемый. Свёнтек — да, но там ещё много-много девочек, кто готов с ней бороться. Может быть, кто-то пока не может найти ключ к ней. Я к её доминированию отношусь хорошо, мне нравится, как она играет, играет интересно, а я люблю разнообразный теннис. Потому что сейчас всё же силовой теннис. Мне же нравится, когда игроки думают и что-то придумывают. Так что пусть Свёнтек пока доминирует, но кто-нибудь найдёт к ней ключик», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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