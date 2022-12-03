Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мыскина: пусть Свёнтек пока доминирует, но кто-нибудь найдёт к ней ключик

Мыскина: пусть Свёнтек пока доминирует, но кто-нибудь найдёт к ней ключик
Комментарии

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о доминировании в сезоне-2022 первой ракетки мира польки Иги Свёнтек.

В 2022 году Свёнтек выиграла восемь турниров, включая два мэйджора — US Open и «Ролан Гаррос». Также Ига взяла трофеи в Сан-Диего, Риме, Штутгарте, Майами, Индиан-Уэллсе и Дохе.

«Кажется, тур не такой предсказуемый. Свёнтек — да, но там ещё много-много девочек, кто готов с ней бороться. Может быть, кто-то пока не может найти ключ к ней. Я к её доминированию отношусь хорошо, мне нравится, как она играет, играет интересно, а я люблю разнообразный теннис. Потому что сейчас всё же силовой теннис. Мне же нравится, когда игроки думают и что-то придумывают. Так что пусть Свёнтек пока доминирует, но кто-нибудь найдёт к ней ключик», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

«Это незаконно». Лучшая теннисистка мира громит соперниц, используя грязный приём? «Это незаконно». Лучшая теннисистка мира громит соперниц, используя грязный приём?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022