«Я тот, кто любит тебя больше всех». Циципас опубликовал стильные фото из Исландии с отцом

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях совместные фото с отцом и тренером Апостолосом из отпуска в Исландии.

«У меня нет визы. У меня нет Red American Express. Мы не можем отправиться в экзотическое место. Но это не имеет значения, потому что я тот, кто любит тебя больше всех», — подписал фото Стефанос.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.