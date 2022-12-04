«Я тот, кто любит тебя больше всех». Циципас опубликовал стильные фото из Исландии с отцом

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях совместные фото с отцом и тренером Апостолосом из отпуска в Исландии.
«У меня нет визы. У меня нет Red American Express. Мы не можем отправиться в экзотическое место. Но это не имеет значения, потому что я тот, кто любит тебя больше всех», — подписал фото Стефанос.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
- 4 декабря 2022
-
11:09
-
10:42
-
10:06
-
09:51
-
09:20
- 3 декабря 2022
-
19:39
-
18:37
-
18:12
-
17:40
-
17:28
-
16:41
-
16:11
-
13:59
-
11:52
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:16
-
00:06
- 2 декабря 2022
-
15:33
-
13:25
-
12:50
-
12:43
-
12:20
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15