«Хотел разозлить его перед следующим матчем». Циципас извинился перед Рублёвым

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас извинился перед россиянином Андреем Рублёвым за слова, сказанные после их матча на Итоговогом турнире ATP. Тогда после поражения в Турине Циципас заявил, что Рублёв победил его за счёт «нескольких инструментов».
«То, что я сказал на той пресс-конференции, было несправедливо по отношению к нему и неправильно. Мне просто хотелось разозлить его перед следующим матчем, чтобы он сыграл ещё лучше. Не буду углубляться, но скажу, что я очень хотел, чтобы Андрей обыграл Рууда в полуфинале. Хотел подлить масла в огонь, чтобы он был ещё более голодным и сосредоточенным. Его победа оставалась для меня единственным способом завершить сезон в топ-3.
Андрей — замечательный игрок. У него богатый арсенал, который он отлично использует. Он умеет бить очень сильно. Из-за этого качества я бы назвал его Маратом Сафиным нового поколения. Не думаю, что его игра ограниченная. Он уже много лет демонстрирует, что способен бороться с лучшими. Он один из самых дисциплинированных игроков в Туре, большой профессионал. Ещё он очень весёлый и честный парень, мне нравится проводить с ним время.
Конечно, я жалею о сказанном. Это было не очень красиво. Мне просто было очень больно, что я упустил шанс побороться за титул на Итоговом турнире, и я пытался выплеснуть негативную энергию. Однако сделал это безответственно и неправильно.
Если мы с ним увидимся, конечно, я бы хотел попросить прощения за все слова, за то, что так о нём высказался. Потому что на самом деле я о нём так не думаю», — приводит слова Циципаса Arab News.
Стефанос Циципас играет в аэрохоккей:
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