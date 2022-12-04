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«Хотел разозлить его перед следующим матчем». Циципас извинился перед Рублёвым

«Хотел разозлить его перед следующим матчем». Циципас извинился перед Рублёвым
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Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас извинился перед россиянином Андреем Рублёвым за слова, сказанные после их матча на Итоговогом турнире ATP. Тогда после поражения в Турине Циципас заявил, что Рублёв победил его за счёт «нескольких инструментов».

«То, что я сказал на той пресс-конференции, было несправедливо по отношению к нему и неправильно. Мне просто хотелось разозлить его перед следующим матчем, чтобы он сыграл ещё лучше. Не буду углубляться, но скажу, что я очень хотел, чтобы Андрей обыграл Рууда в полуфинале. Хотел подлить масла в огонь, чтобы он был ещё более голодным и сосредоточенным. Его победа оставалась для меня единственным способом завершить сезон в топ-3.

Андрей — замечательный игрок. У него богатый арсенал, который он отлично использует. Он умеет бить очень сильно. Из-за этого качества я бы назвал его Маратом Сафиным нового поколения. Не думаю, что его игра ограниченная. Он уже много лет демонстрирует, что способен бороться с лучшими. Он один из самых дисциплинированных игроков в Туре, большой профессионал. Ещё он очень весёлый и честный парень, мне нравится проводить с ним время.

Конечно, я жалею о сказанном. Это было не очень красиво. Мне просто было очень больно, что я упустил шанс побороться за титул на Итоговом турнире, и я пытался выплеснуть негативную энергию. Однако сделал это безответственно и неправильно.

Если мы с ним увидимся, конечно, я бы хотел попросить прощения за все слова, за то, что так о нём высказался. Потому что на самом деле я о нём так не думаю», — приводит слова Циципаса Arab News.

Стефанос Циципас играет в аэрохоккей:

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Источник: Arab News

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