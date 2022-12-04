Команда Светланы Кузнецовой выиграла турнир «Трофеи Северной Пальмиры»

В Санкт-Петербурге завершился международный выставочный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры-2022». На нём победила команда Светланы Кузнецовой.
В главной части турнир начали шесть команд, состоящих из игроков АТР и WTA. Каждая была представлена игроком мужского и женского тура и капитаном.
В Группе «Северная Венеция» первое место заняла команда капитана Янко Типсаревича из Сербии. В Группе «Невские берега» сильнейшими оказались теннисисты из команды Светланы Кузнецовой.
В первом поединке финала Юлия Путинцева, выступающая за дружину Светланы Кузнецовой, в двух сетах переиграла Анастасию Потапову — 6:3 6:1.
Затем венгр Мартон Фучович восстановил равновесие, взяв верх над Евгением Донским – 6:4 6:4.
Судьба главного трофея соревнований решалась в парной игре, в которой Юлия Путинцева и Евгений Донской встречались с Анастасией Потаповой и Мартоном Фучовичем. Счёт матча – 3:6, 6:3, [10:6] в пользу команды Светланы Кузнецовой.
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