«Бзик случился, близкие пытались угомонить — было опасно». Карацев — о новом хобби

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о том, что временами предпочитает экстремальный отдых.
«Катался на лошадях, на мотобайке по горам. Это что-то новое для меня, очень понравилось. Даже такой бзик произошёл — начал каждый день кататься. И потом некоторые близкие люди угомонили: это опасно. Малейшее, любое падение может привести к травме. Но всё обошлось. С семьей провёл время, с родственниками, друзьями. Отвлёкся от тенниса, что, кажется, немаловажно. Потом приехал в Минск, начали подготовку, а затем сюда, в Санкт-Петербург, на выставочный турнир. После вновь в Беларусь возвращаемся, продолжаем предсезонную подготовку.
Фото на коне — что-то из детства? Нет (смеётся). Не занимался с детства. Катался, был опыт. Люблю этим заниматься. Во Владикавказе есть даже не конный клуб, просто знакомый держит лошадей. И я приезжаю, провожу там время», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Асланом Карацевым на «Чемпионате» читайте завтра, 5 декабря, в 10:00
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