Джокович рассказал, как в начале карьеры боролся с аллергической астмой

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович вспомнил о том, что на старте профессиональной карьеры испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.

По словам серба, своего апогея эти проблемы достигли во время Открытого чемпионата Австралии 2010 года.

«Я постоянно страдал от проблем с дыханием, своего рода лёгкой формы астмы и удушья по ночам на протяжении многих лет с тех пор, как мне исполнилось семь. По какой-то причине с течением времени эта аллергия принимала всё более серьёзную форму с точки зрения реакции, которую я испытывал.

Она становилась всё сильнее и сильнее, и местом, где она проявлялась особенно сильно, всегда был теннисный корт. Там, где эмоции вызывают повышенные ожидания, давление — и когда это всё происходит в совокупности, оно провоцирует серьёзные приступы на корте.

И из-за этого я снимался с матчей, и мне требовалось много времени на восстановление.

Поэтому мы начали постепенно углубляться в проблемы, связанные с моим здоровьем, и пытаться понять, в чём их суть.

Одной из неотъемлемых частей решения этой проблемы была диета, и её изменение позволило мне избавиться от аллергии и всего остального. Я исключил из своего рациона глютен, молочные продукты и рафинированный сахар», — приводит слова Джоковича Tennis 365.