Аслан Карацев рассказал о расставании с тренером, который подозревается в договорняках

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о расставании с тренером Егором Яцюком.



«Где играть, что играть, с кем работать, с кем не работать — не будем углубляться в детали. Мы хорошо работали с Егором, прекратили процесс не очень разумным решением. И были моменты, что играл чересчур много турниров, не выборочно.



Почему расстался с Егором? Разные взгляды, сейчас не буду вдаваться в подробности: свои заморочки. Но самое главное, мы вернулись, наладили контакт. Всё хорошо. Главное, мы готовы работать. Решение вернуться было за Егором? Да, как они решили. Мы тоже говорили, долгая беседа была. Разобрали ошибки. Когда мы с ним начали работать, больше он помог в психологической части — дал поверить в себя, что я топ-игрок, могу играть и быть на этом уровне», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Асланом Карацевым на «Чемпионате» читайте сегодня в 10:00.