«Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о причинах неудачного сезона

Российский теннисист Аслан Карацев поделился мыслями о результатах этого сезона.



«Как оцениваю сезон? Ждал лучшего. Начал хорошо, выиграл турнир в Сиднее. Поехал затем на индийский турнир в Пуне — его как раз не нужно было играть. Потом пара турниров, когда переходил из зала на улицу, — эти моменты сбили меня. Плюс немного спина побаливала, пытаюсь её залечить. Работаю над этим. Результаты – да, считаю, мог бы и лучше выступить. Как минимум топ-20? По игре, думаю, да. Не считаю, что стал играть хуже. То есть это вопросы больше к здоровью.

Если здоров, играю нормально. Но довольно долгие проблемы со спиной. Они не такие большие, но иногда спина не даёт играть в полную силу. То есть я работаю с физио, лечение провожу. Беспокоило бедро в Астане? Это взаимосвязано. Она отдаёт в бедро», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Асланом Карацевым читайте на «Чемпионате»: