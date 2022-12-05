Рейтинг ATP на 5 декабря: россияне сохранили свои позиции

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Рейтинг ATP. 5 декабря

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4820.

6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.

7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 4065.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3355.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…

59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795…

88 (88). Роман Сафиуллин (Россия) – 606.