Рейтинг ATP на 5 декабря: россияне сохранили свои позиции
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 5 декабря
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4820.
6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 4065.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3355.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905…
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795…
88 (88). Роман Сафиуллин (Россия) – 606.
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