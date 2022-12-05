Скончался бывший тренер Шараповой и сестёр Уильямс, воспитавший 12 первых ракеток мира

На 91-м году жизни скончался известный тренер, американский специалист Ник Боллетьери. Он работал с такими игроками, как Борис Беккер, Джим Курье, Андре Агасси, Марсело Риос. Боллетьери тренировал российских теннисисток Марию Шарапову и Анну Курникову, а также американок Серену и Винус Уильямс.

В общей сложности он за свою тренерскую деятельность воспитал 12 первых ракеток мира. Специалист работал и в одиночном, и в парном разряде. Он основал академию «Ник Боллетьери», а в 2014 году был введён в Международный зал славы тенниса.

В 2000 году Tennis Magazine включил Боллетьери в список 50 наиболее влиятельных людей в мире тенниса, а журнал Sporting Life за год до этого — в такой же список из 25 имён. Специалист являлся почётным членом Ассоциации теннисных журналистов.