Андрей Рублёв выделил цели на турнир в Саудовской Аравии

Полуфиналист Итогового турнира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Тейлор Фритц, Кэмерон Норри.

«Думаю, играть там действительно здорово, потому что после концовки сезона у теннисистов есть восемь недель на отдых. Они не играют турниров и просто работают в межсезонье. Из-за этого возникает стресс, ты начинаешь нервничать, потому что не можешь сказать, улучшаешь свой уровень тенниса или нет. Мероприятия такого рода позволяют проверить, насколько игроки хороши сейчас, потому что они соревнуются с сильными теннисистами», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.