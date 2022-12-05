Андрей Рублёв выделил цели на турнир в Саудовской Аравии

Полуфиналист Итогового турнира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Тейлор Фритц, Кэмерон Норри.
«Думаю, играть там действительно здорово, потому что после концовки сезона у теннисистов есть восемь недель на отдых. Они не играют турниров и просто работают в межсезонье. Из-за этого возникает стресс, ты начинаешь нервничать, потому что не можешь сказать, улучшаешь свой уровень тенниса или нет. Мероприятия такого рода позволяют проверить, насколько игроки хороши сейчас, потому что они соревнуются с сильными теннисистами», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
- 5 декабря 2022
-
14:00
-
12:35
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:25
-
10:04
-
09:12
-
08:15
- 4 декабря 2022
-
23:23
-
22:41
-
21:14
-
20:28
-
20:17
-
16:31
-
12:45
-
12:28
-
11:09
-
10:42
-
10:06
-
09:51
-
09:20
- 3 декабря 2022
-
19:39
-
18:37
-
18:12
-
17:40
-
17:28
-
16:41
-
16:11
-
13:59
-
11:52
-
10:43