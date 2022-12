Давыденко: молодые игроки настолько слабые? Джокович и Надаль всё равно их обыгрывают

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко высказался о результатах теннисистов в этом сезоне.

«Начнём с Джоковича, который не был в Австралии и на US Open. А ещё приехал на «Уимблдон» и его выиграл – без очков. Я не знаю, что тут сказать. Может быть, если бы он всё сыграл, то вообще стоял бы первым.



Надаль меня тоже удивляет. Получается, «Ролан Гаррос» – и всё, у него есть форма. Получается, молодые игроки настолько слабые? Потому что с ним ещё я играл, и он тогда всё выигрывал. А сейчас появляются молодые, физически сильные, ударные – а он всё равно их обыгрывает. Получается, теннис того поколения всё равно сильнее нынешнего.



А Алькарас взлетел – а потом травмировался. Но в таком молодом возрасте травмироваться? В 20 лет ты себя только должен поднимать, а не травмироваться. Он выиграл US Open, а после этого восстанавливается? У Федерера никогда такого не было – чтобы он выиграл US Open, а потом пропустил Итоговый.



Все сильнейшие в мире играют Итоговый, они готовы играть до конца сезона. А тут он вылетел. Ну это смешно.



И он не устал. Физически он невероятно крепок, может бегать – ну, молодой. Дыхание, движение – это не проблема. Но травмы – это что-то непонятное, это может его остановить, повредить его рейтингу. Если он начнёт в хорошей форме, то он может удержаться, показывать классные результаты.



Но я правда удивлён, что в таком возрасте он снялся с залов, со всех турниров. Это не для первых ракеток мира», – приводит слова Давыденко канал «Гейм Сет Макс».